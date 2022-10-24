İzmir Barosu genel kurulundaki konuşması nedeniyle avukat Aryen Turan’a soruşturma

Avukat Aryen Turan’a, İzmir Barosu Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK’ya kimyasal silah kullandığı’ iddialarını dile getirdiği ve ‘Jin, Jiyan, Azadi’ (Kadın, Yaşam, Özgürlük) diye slogan attığı konuşması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: MA

İzmir Barosu’nun Olağan Genel Kurulu’nda Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) adına konuşan Turan, HDP İzmir binasına düzenlenen saldırıda Onur Gencer tarafından öldürülen Deniz Poyraz ve İran’da ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mehsa Emini’yi de anarak ‘Jin, Jiyan, Azadi’ (Kadın, Yaşam, Özgürlük) diye slogan atmıştı.

‘Kimyasal silah’ iddialarını da dile getiren Turan’ın konuşmasına bazı avukatlar tepki göstermiş, gerginlik çıkmıştı.

AA’nın haberine göre İzmir başsavcılığı, Turan’ın konuşmasında ‘Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını’ iddia etmesi ve ‘slogan atmasıyla’ ilgili resen soruşturma başlattı.

Görevlendirilen savcıların konuşmayla ilgili inceleme yürüttüğü belirtildi.