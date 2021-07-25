İzinsiz girdiği evin havuzunda çıplak yüzen kadın tutuklandı

ABD’nin Florida eyaletinde, tanımadığı bir kişinin evinin havuzunda çıplak yüzen kadın tutuklandı.
Port Charlotte’taki evin sahibi James Clark (69), Heather Kennedy’yi (42) havuzunda çıplak halde yüzerken görünce 911’i aradı. Clark’ın, polise, doktora gittiğini ve dönüşte kendisini hayrete düşen manzarayla karşılaştığını söylemesinden sonra adrese bir ekip yollandı.
Ekip, Clark’ın evine 5 kilometre mesafede oturduğu belirlenen Kennedy’yi havuzdan çıkarma konusunda zorlandı. Polisten yapılan açıklamada, güçlükle sudan çıkmaya ikna edilen Kennedy’nin, kelepçe takılırken direndiği, sonunda araca bindirilerek merkeze götürüldüğü belirtildi.
Kennedy’nin başkasının mülküne izinsiz girmekle suçlandığı açıklandı.