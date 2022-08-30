İzin vermeyen ailesini antrenörü ikna etti; şampiyon oldu

Mersin’de, dört yıl önce antrenörünün izin vermeyen ailesini ikna etmesiyle kick boks kariyeri başlayan 16 yaşındaki Hilal Sonay dünya şampiyonu oldu.

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Akdeniz ilçesinde yaşayan Sonay, 2018’de babasının arkadaşı antrenör Nasır Kandemir yönetiminde kick boks branşında antrenmanlara çıkmak istedi. Ancak ailesi karşı çıktı. Sonay’ın durumu aktardığı Kandemir evlerine giderek aileyi ikna etti.

Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde 12 yaşındayken antrenmanlara başlayan genç kick boksçu, bölgesel ve ulusal organizasyonlara katılarak tecrübe kazandı. İstanbul’da 13-15 Mayıs’ta 52 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılımıyla organize edilen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası’nda 52 kilogramda ringe çıkan genç sporcu altın madalya kazandı.

‘Ağladığımda da neşelendiğimde de…’

AA muhabirine konuşan Sonay şunları söyledi: “Hocamın ailemi ikna etmesiyle bu spora başladım. Babam, ‘Bu spora başlıyorsun, şampiyon olmadan gelme’ demişti. Bunun üzerine daha çok hırslanarak bana güvenen herkesi gururlandırmak için kick boksa başladım. Dört yıl durmadan çalıştım. Ağladığımda da neşelendiğimde de kick boks yaptım. ”

Kariyerinin ilk madalyasını kazandığı 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası’nın hayatının dönüm noktası olduğunu, şampiyon olduğunda büyük sevinç yaşadığını aktaran Sonay şöyle devam etti:

“Ailemi gururlandırdım. ‘Sen yeter ki git, ailen arkanda’ diyorlar. Bana o güveni verdiler. İlk başlarda böyle bir şeyi başaracağımı beklemiyorlardı, çünkü onların gözünde bir kız çocuğu olarak daha narin gözüküyordum. Hocamın bana güvenmesi ve beni hırslandırmasıyla aileme de çevreme de biz kız çocuklarının neler başarabileceğini gösterdim.”

Milli formayı giymek istiyor

Sonay milli formayı giymek istediğini sözlerine ekledi.

Antrenör Nasır Kandemir de Sonay’ın gelecek vadeden bir sporcu olduğuna işaret ederek, “Kişiliği, duruşu ve çalışkanlığıyla bir sporcuda olması gereken her şey var onda. Milli takıma girerse yıllarca orada kalacağına, sürekli şampiyon olacağına inanıyorum. Ona inancım tam” ifadelerini kullandı.