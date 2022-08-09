İYİ Parti’li Yılmaz’dan Nebati’ye ‘IMF’ yanıtı: Dilerseniz bir yayında tartışabiliriz

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) ‘borç almadığını’ söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye yanıt verdi: “Bir kredi alma hakkı elde ettik. Bu miktarı da Merkez Bankası rezervlerimize ekledik. Dilerseniz birlikte katılacağımız bir yayında tüm bu konuları tartışabiliriz.”

Görsel: Diken

Dün Habertürk’te Fatih Altaylı’ya konuşan İYİ Parti’li Yılmaz Merkez Bankası’nda (MB) IMF’den alınan 6,5 milyar doların olduğunu söylemişti: “Onun dışında 23 milyar dolar kadar da kullanılamayacak swaplar var.”

Bunun üzerine Nebati, Twitter hesabından Yılmaz’a seslenerek Türkiye’nin IMF’den borç aldığına ilişkin iddiayı reddetti: “Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü. Ben size durumu anlatayım; Uluslararası Para Fonu (IMF) üye ülkeleri desteklemek amacıyla SDR (Special Drawing Rights – Özel Çekme Hakkı) tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamaktadır. SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır.

Geçtiğimiz yıl; ABD’ye 112,9 milyar ABD doları, Almanya’ya 36 milyar ABD doları, Güney Afrika’ya 4,15 milyar ABD doları tutarında rezerv imkânı sağlanmıştır. Türkiye’ye ise, IMF’deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir.

IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkân, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. Türkiye’nin IMF’den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır. Bu hususlarla ilgili geçmişte de yapılan tezviratlara ilişkin 26 Ağustos 2021’de yapılan Bakanlığımızın basın duyurusu linkini sizin için tekrar bırakıyorum.”

Sayın @ProfBilgeYilmaz, dün katıldığınız bir yayında Türkiye’nin IMF’den 6.5 milyar dolar borç aldığını iddia etmişsiniz. Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz. İki durum da sizin adınıza üzücü. pic.twitter.com/kYkENd8U6N — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) August 9, 2022

‘Kullanılan tutar üzerinden ödeniyor’

Yılmaz, Nebati’nin açıklamasını ‘halkı aydınlatma çabası’na teşekkür ederek Twitter üzerinden şöyle yanıtladı: “IMF’nin son yaptığı SDR tahsisini kullanmaya kalkarsanız kullanılan tutar üzerinden SDR faizi ödemeniz gerekmektedir. Her ne kadar SDR faizi düşük olsa da bir borç yükü oluşturmakta ve borç ödeme kapasitemizi de olumsuz etkilemekte. Yani SDR bir tür kredi kullanma hakkıdır (Credit Line).

Sayın Altaylı’nın programında belirttiğim gibi bir kredi alma hakkı elde ettik. Bu miktarı da Merkez Bankası rezervlerimize ekledik. Detayını öğrenmek isteyenler aşağıdaki linkten 26-30. paragrafları okuyabilirler.

Rezerv konusuna girmişken Merkez Bankası 2019-2020 döneminde 128 milyar dolar ve bu sene şu ana kadar 70 milyar dolar döviz satışı gerçekleştirdi. Bu konuda da aynı hassasiyeti göstermenizi ve açıklama getirmenizi bekliyoruz. Son olarak, dilerseniz birlikte katılacağımız bir yayında tüm bu konuları tartışabiliriz. Bu sayede vatandaşlarımızı da gerçek anlamda bilgilendirmiş oluruz.”

İYİ Parti’li ismin tweet’ini genel başkan Meral Akşener de beğendi.