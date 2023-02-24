İYİ Partili Uğur Poyraz, ‘not alanlara’ seslendi: Milletin karşısına çıkacaksınız

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, depremler sonrası iktidardan gelen “Not alıyoruz” açıklamalarına tepki gösterdi: “O notlarınızla birlikte milletin karşısına çıkacaksınız.”

Görsel: Youtube

İYİ Partili Uğur Poyraz, Gürkan Zengin’in Ankara Masası TV’de sunduğu programa konuk oldu. Poyraz, programda deprem bölgesinde gördüklerini anlattı.

Poyraz depremzedelerin içinde bulunduğu koşulları anlatırken “Hiçlik makamını orada o insanların yanında birebir yaşıyorsunuz” dedi.

Deprem bölgesinde çok sayıda yurttaşın cansız bedeninin ıslak battaniyelere sarıldığını belirterek şunları kaydetti: “2023‘te insanların on altılık demir bağlanması gerekirken, sekizlik demir bağlanmış bir binadan enkazdan çıkarılmasını ben anlayamıyorum. Beş gün, altı gün boyunca o iğrenç ıslak battaniyelerde insanlarımızın cansız bedeni sarılıydı. Alıp da yere koyduğu için karla ıslanan battaniyelerin içinde insanların cansız bedenine sarılıydı. Hayatımda ben bu kadar ceset görmedim. Bunun bende yarattığı travmayı da siz dahil seyircilerin hepsinin anlamasını bekliyorum.

Ben bunu sadece orada bir sevdiği, ailesi olmayan biri olarak yaşıyorum. O depremde gördüğünüz her enkaz için ben, oğlum, eşim, babam, ablam, sevdiğim herhangi bir kimseyi düşünüp düşünüp kafamı çeviriyorum. Bir yanda ateş yakmış bomboş bir şekilde o beton yığınına bakan insanlar var. Ne teselliniz bir işe yarıyor ne psikolojik desteğiniz bir işe yarıyor. Hiçlik makamını orada o insanların yanında birebir yaşıyorsunuz.”

Programdan bu bölümleri sosyal medya hesabından paylaşan Poyraz, iktidardan gelen “Not alıyoruz” açıklamalarını hatırlattı: “Buradan not alanlara sesleniyorum. Biz unutmayacak ve unutturmayacağız. O notlarınızla birlikte milletin karşısına çıkacaksınız. Biz de yakamızdan tutup haykıran elleri beton ayıklamadan parçalanmış babalara, dedelere, annelere, evlatlara, kardeşlere verdiğimiz sözle orada olacağız.”