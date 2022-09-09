İYİ Parti: Yozgat il başkanı istifa etmedi, görevden alınıp disiplin kuruluna sevk edildi

İYİ Parti Genel Merkezi, eski Yozgat il başkanı Metin Özışık’ın istifa ettiği açıklamasının gerçekleri yansıtmadığını bildirdi. Hala parti üyesi olan Özışık’ın görevden alınıp disipline sevk edildiği açıklandı.

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Metin Özışık, her anayasal parti gibi HDP’den de bakan çıkabileceğini söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’e tepki olarak istifa ettiğini söylemişti.

İYİ Parti Genel Sekreterliği yazılı bir açıklama yayınlayarak Özışık’ın il başkanlığı görevinden istifa etmediğini, aksine görevden alındığını bildirdi.

Açıklama şöyle: “25 Ağustos 2022 tarihinde İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Yozgat Eski il başkanımız sayın Metin Özışık hakkında, görev değişikliği kararı verilerek tebellüğ etmesi için genel merkezimize defalarca davet edilmesine rağmen mazeretler sunarak gelmemiştir. 5 Eylül 2022 tarihinde Ankara’da mutat olarak yapılan il başkanları toplantısı için gelen sayın Özışık’a, toplantı öncesi genel merkezimizde karar tebliğ edilmiştir.

Genel merkez kararıyla görevden alınmış olmasına rağmen tamamen gerçeğe aykırı olarak kamuoyuna kendisinin istifa ettiğini açıklaması ve istifasını da gündemle ilişkilendirmesi üzücü ve utanç vericidir. Partimizin halen üyesi olan sayın Özışık’ın merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.”