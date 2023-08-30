İYİ Parti, yerel seçimde adaylarını ‘dahil edecek’

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul için aday gösterip göstermeme konusunda, “Kendi adaylarımızı seçimlere dahil edeceğiz. Bu sürecin planlaması ve uygulaması üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Fotoğraf: AA

Dün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Zorlu şunları söyledi:

*Genel başkanımızın konuşmasında ittifak yerine, milletimizin isteği hasıl olduğunda ve her yörenin yerel koşulları dikkate alınarak iş birliklerinin belli yerlerde olabileceğine yönelik bir ifadesi oldu. Bizim için önemli olan yerelde hizmetin nasıl gerçekleşeceğiz.

*Cumhur ittifakının paydaşlarının ortaya koyduğu anlayış; ‘Merkezde biz, yerelde biz, her yerde biz. O zaman hepimiz Türkiye’yiz’ Böyle bir anlayış yok. Türkiye bu anlayış ile idare edilemez. Biz 85 milyon insanımızın çoğulculuğu, zenginliğini ortaya koyacak bir seçim atmosferi istiyoruz. Bu anlamda da kendi adaylarımızı çıkarmanın gayreti içerisindeyiz. Çalışmalarımızı başlattık.