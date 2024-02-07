İYİ Parti ve CHP, Naci Görür’e belediye başkanlığı teklif etmiş

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür İYİ Parti ve CHP’den belediye başkanı adaylığı teklifi aldığını ancak bunları reddettiğini söyledi.

Naci Görür. Fotoğraf: ANKA

Görür, dün akşam tv100’de Candaş Tolga Işık’ın konuğu oldu.

Programda Işık, Görür’e ‘İYİ Parti’nin İstanbul büyükşehir belediyesi başkan adaylığı’ ve ‘CHP’nin Elazığ belediyesi başkan adaylığı’ teklif edip etmediğini sordu.

Görür, Işık’ı doğruladı.

Prof. Dr. Görür onore olduğunu ancak kendisinin siyaset üstü kalmasına inandığını belirterek teklifleri reddettiğini kaydetti.