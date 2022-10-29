İYİ Parti Konya il başkanı hayatını kaybetti

İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, tedavi gördüğü Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz ay aort damarı yırtılan ve ameliyata alınan Tozoğlu, 29 Eylül’de taburcu olmuş ve evinde istirahate çekilmişti. Ardından yeniden hastaneye kaldırılan Tozoğlu’nun tedavisine yoğun bakımda devam ediliyordu.
Tozoğlu dün gece hayatını kaybetti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tozoğlu’nun ölümüne ilişkin şu mesajı paylaştı: “Konya İl Başkanımız Gökhan Tozoğlu’nu kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun…”