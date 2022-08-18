İYİ Parti, kısa ve orta vadeli ekonomi eylem planını anlattı

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, partisinin ‘Ekonomik İstikrar ve Kapsayıcı Büyüme için Eylem Planı’nı tanıttığı toplantıda kamu maliyesi politikalarındaki sorunları ve birkaç aya varan kısa ve orta vadeli çözüm önerilerini açıkladı.

Fotoğraf: İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı

İYİ Parti, Hilton Bosphorus Hotel’de ‘Ekonominin Kurtuluş Planı’ toplantısını düzenledi. Meral Akşener’in konuşmasından sonra söz alan Bilge Yılmaz, partisinin ekonomi eylem planını anlattı.

Ekonomide Kurtuluş Planımız | Acil İstikrar ve Eylem Planı https://t.co/1cFg4PCXQl — İYİ Parti (@iyiparti) August 18, 2022

Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda Bilge Yılmaz’ın açıklamalarından öne çıkan maddeler şu şekilde:

* Vatandaş, iş dünyası ve yabancı yatırımcı 2011’den itibaren birikim teveccühlerini TL’den çekti; dolarizasyonla mücadele edilmeli.

* Enflasyon çok yüksek ve enflasyon beklentileriyle mücadele edilmiyor; kapsamlı enflasyon hedeflemesine geçilecek, üçer aylık dezenflasyon patikası kamuyla paylaşılacak.

* Dünyada kabul görmüş makul politikalara dönülecek.

* Özel bankalar üzerinde baskı kurulmasına son verilecek, kamu bankaları para politikasına müdahale edemeyecek.

* Merkez Bankası sadece kendi kanuni görevi çerçevesinde çalışacak; kendi sorumluluğunda olmayan cari açığı düşürmek gibi vazifelerden çekilecek.

* PPK üyelerinin oy dağılımı açıklanacak, PPK üyeleri ile paylaşılan bilgi notunu kamuoyu ile paylaşılacak.

* TCMB sermaye yapısı ve Hazine’ye kâr transferi gözden geçirilecek, fiktif kârlar Hazine’ye transfer edildi, bu önlenecek ve geriye dönük araştırma yapılacak.

‘Kamu bankaları asıl görevlerine geri dönecekler’

* Bankacılık sektöründe kötü para politikasının sonucu olarak problemler birikti, varlık kalitesi gözden geçirme programı başlatılacak.

* Kamu bankalarının, uyguladıkları programlar sonucu zor durumda olduğu tescil edilebilir, gerekirse sermaye artırımı yapılacak, yönetim kuruluna liyakatli kadrolar getirilecek.

* Kamu bankaları asıl görevlerine geri dönecekler, Halkbank KOBİ, Ziraat Bankası tarıma dönecek, kamu bankalarının agresif büyüme politikası son bulacak.

* BDDK, SPK, TMSF’nin bağımsızlığı güçlendirilecek; uluslararası standartlarda kalifiye kadrolar göreve getirilecek.

* Varlık fonu lağvedilecek.

* Altın ve benzeri endeksli borçlanma sonlandırılacak, TL cinsi borçlanma tercih edilecek.

* Birkaç ay içerisinde Kamu Özel İşbirliği projeleri incelemeye alınacak, kamuoyuna bilgi verilecek.

* Kamu Özel İş Birliği’nde oluşan zararlar sorumlulardan tahsil edilecek.

* Yetki 2010’dan itibaren Hazine’den diğer bakanlıklara verildi, garanti üst sınırları yükseltildi; şu an içinde bulunduğumuz Kamu Özel İş Birliği faciasının sebebi budur; bundan sonra devlet adına (projelere) garanti verme yetkisi yeniden Hazine’ye devredilecek.