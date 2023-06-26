Ivan Perisic, Fenerbahçe’ye önerildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da forma giyen Hırvat futbolcu Ivan Perisic, menajerleri aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildi. Ancak sarı lacivertliler bu transfer için henüz resmi bir adım atmadı.

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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerini yapan Fenerbahçe, hücum hattını daha da güçlendirmek istiyor.

Gündeme gelen son isimse, Ivan Perisic oldu. TRT Spor’un aktardığına göre 34 yaşındaki Hırvat futbolcu, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildi. Ancak, sarı lacivertli ekibin bu transfer için henüz resmi bir adım atmadı.

Bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 44 maçta bir kez fileleri havalandıran Perisic, 12 de asist yaptı. 34 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi 2024 Haziran’da bitecek.

Tottenham, kontratının sona ermesine bir yıl kalan oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Ivan Perisic, bir önceki sezon Inter formasıyla 10 kez gol sevinci yaşarken dokuz da asist yapmıştı.