İTO: İstanbul'un kasım enflasyonu yüzde 3,07

İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) göre İstanbul’da kasımda fiyatlar önceki aya kıyasla yüzde 3,07, toptan fiyatlarsa yüzde 2,68 arttı.

Fotoğraf: AA

Giyimde artış yüzde 5,65

İTO verilerine göre kentte perakende fiyat değişimlerini gösteren ‘İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’ yüzde 3,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan ‘Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’ yüzde 2,68 arttı.

Bir önceki aya göre fiyatlardaki artış şu şekilde:

Giyim – yüzde 5,65

Konut harcamaları – yüzde 5,25

Gıda – yüzde 3,28

Ev eşyası – yüzde 1,54

Sağlık / Kişisel bakım – yüzde 1,08

Diğer harcamalar – yüzde 0,15

Ulaştırma ve haberleşme – yüzde 1,08

Toptan fiyatlardaki artışsa şöyle:

İşlenmemiş madenler – yüzde 8.08

İnşaat malzemeleri – yüzde 5,44

Gıda maddeleri – yüzde 2,41

Madenler – yüzde 1,01

Yakacak ve enerji maddeleri – yüzde 0,55

Diğer taraftan fiyatlar kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,27, kimyevi maddelerin toptan alımında da yüzde 7,57 düştü.