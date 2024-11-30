Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta gram altın yüzde 1,17 değer kaybetti. Dolar yüzde 0,42 ve avro yüzde yüzde 1,76 değer kazandı.

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24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,17 azalışla 2 bin 965 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,15 değer kaybederek 20 bin 115 liraya düştü.

Doların satış fiyatı yüzde 0,42 artışla 34,6950 lira, avronun satış fiyatıysa yüzde 1,76 artışla 36,6660 lira oldu.

Geçen hafta 43,2750 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,73 değer kazanarak 44,0240 liraya yükseldi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 1,99 yükselişle 39,4110 liradan alıcı buldu.