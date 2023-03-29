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Yaramazlara biraz batar!

İtiraf etti: Evdeki yangında ölü bulunan bebeği, annesi boğarak öldürmüş

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, yangın çıkan evde bir yaşındaki bebeğin cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili kızını boğarak öldürdüğünü itiraf eden anne tutuklandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Saraylar Mahallesi’ndeki bir apartmanın ikinci katından gece duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Evdeki incelemede bir yaşındaki Zeynep A’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın sırasında evden çıkan 53 yaşındaki Mehmet A. ifadesinde, uyumadan önce eşi ve kızının televizyon izlediğini, uyurken yangını fark ettiğini, dumanları görünce kendisini dışarı attığını belirtti.

Yangın sonrası polis merkezine giderek teslim olan 40 yaşındaki anne Hilal A’nın, ifadesinde eşinin kendisini ‘fuhuşa zorlaması’ nedeniyle kızını boğarak öldürdüğünü, daha sonra evi ateşe verip kaçtığını anlattığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Hilal A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 

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