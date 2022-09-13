İtalya’ya ulaşmaya çalışan göçmenlerden altısı açlık ve susuzluktan öldü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), İtalya’nın güneyindeki Sicilya Adası’ndaki Pozzallo kıyısına gelen göçmenlerden altısının öldüğünü açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

UNHCR, Orta Akdeniz’de günlerdir sürüklendiği tahmin edilen göçmenlerin bulunduğu bir tekneden ikisi bebek (bir ve iki yaşında) biri 12 yaşında Suriyeli toplam altı kişinin ‘büyük olasılıkla açlık ve susuzluktan öldüğünü’ bildirdi.

Yetkililer, tekneden sağ çıkan 26 göçmenin ise oldukça bitkin olduklarını, bazılarının sağlık durumlarının ciddi olduğunu kaydetti.

UNHCR İtalya Temsilcisi Claudia Cardoletti, şunları dedi: “Bu kabul edilemez bir can kaybıdır. Bu düzensiz göçmen grubu günlerdir yardım bekleyerek denizde sürüklenmiştir. Bu olay, Akdeniz’de zamanında, etkili ve devlet öncülüğünde bir arama-kurtarma mekanizmasının acil olarak kurulması ihtiyacını bir kez daha ortaya koymaktadır. Denizde kurtarma, uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı insani bir zorunluluktur.”