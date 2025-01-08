İtalya’nın bir köyünde acil müdahale gerektirecek kadar hasta olmak yasaklandı

İtalya’nın Belcastro köyünde acil tıbbi yardım gerektirecek kadar ağır hasta olmak yasaklandı.

Belcastro köyü. Fotoğraf: Facebook

BBC’nin haberine göre en yakın hastaneye 45 kilometre mesafedeki 1200 nüfuslu Belcastro’da yönetimin çıkardığı kararnameyle köy halkına hastalıklardan kaçınma talimatı verildi.

Acil tıbbi müdahale gerektirecek hastalıklardan uzak durulması gerektiği ifade edilen kararnamede köy sakinlerinden şunlar istendi:

“Zararlı olabilecek davranışlarda bulunmamaları ve ev kazalarından kaçınmaları, evden çok sık çıkmamaları, seyahat etmemeleri veya spor yapmamaları, bunun yerine zamanın çoğunda dinlenmeleri.”

Belediye başkanı Antonio Torchia, yerel bir kanala açıklamasında bu kararnamenin sağlık sistemindeki yetersizlikleri ortaya koymak amacıyla çıkarıldığını belirtti.

Torchia, ‘mizahi bir provokasyon’ olarak tanımladığı kararnamenin yerel yetkililere yolladığı acil ihbarlardan daha çok dikkat çektiğini söyledi.

Köyün nüfusunun yarısından fazlasının 65 yaş üstü olduğunu belirten Torchia, nöbetçi doktor muayenehanesinin de düzensiz olduğunu söyledi.

Torchia, hastaneye giden yolların ‘herhangi bir hastalıktan daha fazla risk oluşturduğunu’ savundu.