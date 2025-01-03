İtalya’da otomobil üretimi 68 yılın en düşük seviyesinde

İtalya’da 2024’teki otomobil üretimi bir önceki yıla göre yüzde 46 azaldı. Bu, 1956’dan bu yana ülkedeki en düşük üretim seviyesi.

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İtalyan otomobil sektöründeki gerileme 2024’de dramatik bir şekilde kötüleşti.

Avrupa Birliği’nin üçüncü büyük ekonomisinde otomobil üretimi 2024’te yaklaşık yüzde 46 azaldı. Toplam 283 bin 9 araç üretildi. Bu, 1956’dan bu yana en düşük seviye.

Ticari araç üretimi de yüzde 17 azalarak, 192 bine indi.

2021’de Fiat Chrysler ve Fransız PSA-Peugeot’nun birleşmesiyle kurulan Stellantis’in İtalya’daki araç üretimi geçen yıl yaklaşık yüzde 37 düşüşle, 475 bin 90’a geriledi. Şirket, 2023’te 751 bin 384 otomobil üretmişti.

Hacim bakımından dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisi olan Stellantis, Avrupa’daki diğer otomobil üreticileri gibi elektrikli araçlar için zayıf talep, mevzuat belirsizliği ve sert Çin rekabetiyle karşı karşıya..

Sendikanın açıklamasında, “2024 Stellantis’in kara yılı olarak hatırlanacak” denildi.

1 milyon üretim hedefi

İtalya’da Fiat, Maserati, Alfa Romeo ve Lancia gibi markaları beş fabrikada üreten Stellantis ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Stellantis, geçen ay üretimi artırmak için bir plan sunmuştu. Şirket, 2025’de İtalya’da toplam 2 milyar avroluk (72,8 milyar lira) yatırım yapacağını ve yeni modeller üreteceğini açıklamıştı.

Yeni modellerin piyasaya sürülmesi durumunda üretimde 2026’dan itibaren artış bekleniyor.

Baskı gören İtalyan hükümetiyse ülkedeki otomobil üretimini bir milyon aracın üzerine çıkarmayı hedefliyor.