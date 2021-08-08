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İtalyan mafya lideri havalimanında yakalandı: Geçmişte en çok aranan 30 isimden biriydi

İtalya’nın Napoli kentindeki bir mafya grubunun lideri Maria Licciardi (70) İspanya’ya gitmek üzere uçağa binmek amacıyla gittiği havalimanında yakalandı.

Fotoğraf: alchetron.com

İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, Napoli’deki savcıların talimatıyla Licciardi’yi tutuklayan Carabinieri’nin özel birimine övgü yağdırdı ve teşekkür etti.


Carabinieri’nin basın ofisi ise minyon yapısı nedniyle ‘küçük şey’ anlamına gelen ‘a piccirella’ lakabıyla anılan mafya liderinin başkent Roma’daki Ciampino Havalimanı’nda bavulunu teslim ettiğ sırada tutuklandığını duyurdu.

İtalyan Haber Ajansı ANSA’nın haberine göre, ‘Camorra’ suç örgütünün lideri Licciardi’ye yöneltilen suçlamalar arasında haraç kesmek de yer alıyor. Erkek kardeşi de ‘işin içinde’ olduğu ancak kararları Licciardi’nin aldığı belirtiliyor.

Licciardi, 2001’de ilk kez tutuklandığında, İtalya’da en çok aranan 30 isimden biriydi. 2009’da serbest bırakılmıştı.

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