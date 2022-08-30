İtalyan karikatürist, oğlunun cenazesini torbada teslim alan babayı çizdi

İtalyan Karikatürist Gianluca Costantini, cenazesi torba içinde babasına teslim edilen Hakan Arslan’ı İstanbul’daki bir duvara çizdi.

Fotoğraf: Gianluca Costantini



Diyarbakır’ın Sur ilçesinde iki Aralık 2015’te ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürecindeki çatışmalarda yaşamını yitiren Arslan’ın kemikleri yedi yıl aradan sonra 29 Ağustos’ta (dün) babası Ali Rıza Arslan’a bir torba içerisinde teslim edilmişti. Arslan’ın cenazesi Erzurum’a götürülerek Karayazı ilçesine bağlı Çavuş köyünde defnedilmişti.

Diyarbakır Barosu’nun açıklamasında Arslan’ın kemiklerini babasına veren yetkililer hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘kişi hatırasına saygısızlık etme’den soruşturma başlatılması istenmişti.

İtalyan gazeteci ve karikatürist Gianluca Costantini, İstanbul sokaklarındaki bir duvara çizdiği resmini Twitter’dan şu sözlerle paylaştı: “Hakan Arslan ve babası İstanbul sokaklarında.”