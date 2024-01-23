İtalyan futbolunun efsane golcüsü ‘Gigi’ Riva hayatını kaybetti

İtalyan milli futbol takımının en çok gol atan futbolcusu Luigi ‘Gigi’ Riva 79 yaşında kalp krizinden hayatını kaybetti.

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Riva, hafta sonu Sardunya’daki evinde hastalanmış ve kalp rahatsızlığı şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Riva yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı.

79 yaşında hayata gözlerini yuman Riva, Cagliari kulübünün onursal başkanlık görevini yürütüyordu.

BBC‘nin aktardığına göre fiziksel varlığı ve güçlü şutlarıyla kendisine Rombo di Tuono (gök gürültüsü) lakabını kazandıran Riva, milli takımda çıktığı 42 maçta 35 gol attı.

Tüm zamanların en iyi İtalyan forvetlerinden biri olarak kabul edilen Riva, kariyerinde üç kez Serie A’da gol krallığı yaşadı.

Yaşadığı sakatlıktan dolayı 1976’da emekli olmak zorunda kalan Riva, Cagliari formasıyla çıktığı 315 karşılaşmada 164 lig golü attı.

Kariyerinin neredeyse tamamını İtalya Serie A ekibi Cagliari’de geçiren Riva, takımının 1970’de tarihindeki ilk ve tek lig şampiyonluğunu kazandığı sezon ligi gol kralı olarak tamamladı.

İtalyan futbolu yas tutuyor

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) başkanı Gabriele Gravina Riva’ya şu sözlerle veda etti: “İtalyan futbolu yas tutuyor çünkü gerçek bir ulusal kahraman aramızdan ayrıldı. Gigi Riva büyük bir adamın ve olağanüstü bir futbolcunun vücut bulmuş haliydi.”