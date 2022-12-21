İtalyan Fransız ortaklığı, Kıbrıs açıklarında yeni doğalgaz rezervi keşfetti

İtalyan enerji şirketi Eni ve Fransız Total Energies’in konsorsiyumu, Kıbrıs açıklarında yeni doğalgaz yatakları keşfettiklerini açıkladı.

Bu gelişme, Avrupa’nın Rus doğalgazı bağımlığının azaltılmasıyla ilgili umutlarını artırdı.

Fotoğraf: AA

İki şirketin ve Kıbrıs Cumhuriyeti enerji bakanlığının açıklamasında, 6’ncı keşif bloğunda bulunan Zeus 1 sahasında, ilk hesaplamalara göre yaklaşık 5,65 ila 8,50 milyar metre küp doğalgaz keşfedildiği duyuruldu.

Eni, 6. keşif bloğunda üst üste üçüncü keşfin ‘bu bölge ve onun gelişimine dair umut veren görünümü tasdiklediğini’ belirtti.

Total Engergies ve ENI’nin adanın güneybatısındaki 6’ncı blokta yüzde 50’şer payları bulunuyor.

Son 10 yılın en büyük doğalgaz keşiflerinden bazıları Doğu Akdeniz’de oldu. Bugün açıklanan keşif, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Avrupa Birliği devletlerinin yeni doğalgaz kaynağı arayışına girdiği dönemde meydana geldi.

Türkiye, kendi kıta sahanlığıyla örtüştüğü ve KKTC’nin kaynaklardan yararlanmasına imkan vermediği için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yürüttüğü petrol ve doğalgaz keşif programlarına sert biçimde karşı çıkıyor.