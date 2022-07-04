İtalyan Alplerinde buzul kütlesi koptu: Altı ölü, dokuz yaralı

İtalyan Alplerinde, dün gece buzul kütlesinin kopması sonucunda en az altı dağcı hayatını kaybetti, dokuz kişi yaralandı.

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Ülkenin kuzeydoğusundaki en yüksek dağ Marmolada’nın eteklerinden düşen buzul kütlesinin altında kalıp yaralanan iki kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı.

Arama kurtarma ekiplerinin dron ve helikopterlerle saatlerdir kayıp olduğu düşünülen 19 kişiyi arıyor.

Acil durumlar merkezinin sözcüsü Michela Canova, ”Buz, kar ve kayalardan oluşan bir kütlenin neden olduğu çığ üzerlerine düşmüş ve maalesef o kütleyi aşıp arama çalışması yapmak da hayli zor. Bu nedenle havadan aramaya ağırlık veriyoruz” dedi.

Canova buzul kütlesinin kopmasının nedeninin henüz belirlenemediğini söylerken arama kurtarma ekiplerinin sözcüsü Walter Milan, bölgede son günlerde hava sıcaklığının ‘anormal’ ölçütte arttığını söyledi.

Dağcı Renhold Messner de buzul son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle küçüldüğüne dikkat çekti.