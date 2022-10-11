İtalya’daki müzeden moda evi Jean Paul Gaultier’ye ‘Botticelli’ davası

İtalya’daki dünyaca ünlü sanat müzesi Uffizi, Fransız moda evi Jean Paul Gaultier’ye dava açıyor. Nedeni, İtalyan ressam Sandro Botticelli’nin eserini izin almadan tasarımlarında kullanması.

Fotoğraf: Uffizi Galerisi

Floransa kentindeki müze, Jean Paul Gaultier’nin internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında, Botticelli’nin ‘Venüs’ün Doğuşu’ adlı eserinin baskısının kullanıldığı kıyafetleri görünce moda evini uyardı. Eserin kıyafetlerin kumaşına yansıması için için gereken iznin alınmadığının altını çizen müze yönetimi, nisan ayında ürünlerin piyasadan çekilmesini istedikleri bir mektup yolladı.

Tablonun, müzedeki en önemli eserlerden biri olduğunu vurgulayan Eike Schmidt, İtalyan yasalarına göre ‘kamuya ait bir sanat eserinin ticari amaçlı kullanımı için izin alınması ve bir ödeme yapılmasının şart olduğunun’ altını çizdi. Ancak moda evi ne kıyafetleri piyasadan çekti ne de ödeme yaptı.

Fotoğraflar: Jean Paul Gaultier

”Moda tasarımcıları genelde bunu bilir. Ödenecek miktar ne kadar ürün tasarlandığı, ne kadara satıldığı gibi kriterler göz önüne alınarak belirlenir. On binlerce avro olabilir” diyen Schmidt, moda evinden olumlu bir dönüş olmayınca dava açma kararı aldıklarını söyledi.

Kendilerinin de mağazalarında sanat eserlerinin resmedildiği ürünler sattığını ve her ürün için izin aldıklarını vurguladı.

‘Venüs’ün Doğuşu’nu eşarp, elbise, pantolon ve tişörtlerinde kullanan moda evinin 100 bin avronun (1 milyon 803 bin lira) üzerinde tazminat ödeyebileceği belirtildi.

Elbiseyi 590 avroya (10 bin 642 lira), eşarp 150 avroya (2 bin 705 lira) satan Jean Paul Gaultier’den açıklama gelmedi.