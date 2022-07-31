Nijeryalı göçmen İtalya’da sokak ortasında öldürüldü

İtalya’da Nijeryalı engelli bir göçmenin sokak ortasında dövülerek öldürülmesi ve çevredekilerin olayı izlemekle yetinmesi, sağcı partilerin göçmen karşıtlığını tartışmaya açtı.

Partilere tepkiler yükselirken, bunlara yakın gazeteler olayın ırkçılıkla ilgili olmadığını, saldırganın psikolojik sorunları olduğunu savunan manşetlerle çıktı.

Civitanova Marche kasabasında cuma günü yaşanan olayda, sokak satıcılığı yaparak geçinen 39 yaşındaki Nijeryalı Alika Ogorchukwu, 32 yaşındaki İtalyan Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo’nun saldırısına uğradı.

Koltuk değneğiyle yürüyen Ogorchukwu’ya önce bu değnekle saldıran Ferlazzo, ardından da yere yatırarak darp ettiği adamı öldürdü. BBC’nin haberine göre Ogorchukwu’yu öldürdükten sonra cep telefonunu çalarak olay yerinden uzaklaşmaya başlayan Ferlazzo, kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırgan ilk ifadesinde, Ogorchukwu’ya kız arkadaşına laf attığı için saldırdığını öne sürse de incelemeler bu iddiayı doğrulamadı. Yaklaşık 4 dakika süren saldırı boyunca çevredekilerin müdahalede bulunmadığı ve olayın videosunu çekmekle yetindiği iddiası da cinayetin kendisi kadar infial yarattı.

Göçmen karşıtı partilere tepki

Cinayet sonrası, göçmen karşıtlığını seçim kampanyasında kullanan Lig ve İtalya’nın Kardeşleri partilerine tepkiler yükseldi. Bu partilere yakın gazetelerse olayın ırkçılıkla ilgili olmadığını, saldırganın psikolojik sorunları olduğunu savunan manşetlerle çıktı.