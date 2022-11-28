‘İsyan bayrağı’ açan İş Bankası, Merkez Bankası’nın hedeflerine uymayacak

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Merkez Bankası’nın (MB) ‘teşvik ettiği’ TL mevduatta yüzde 50 oranı hedeflerinin olmadığını dile getirerek, bunun sonuçlarına da katlanacaklarını söyledi.

Aran geçen ayki bir konuşmasında bankaların ekonomi modelini baltalayan aktörler gibi gösterilmesine isyan ettiğini söylemiş, MB’ye yüklenmişti.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran. Fotoğraf: AA

MB geçen haftaki faiz kararını takiben bankaların toplam mevduatı içindeki TL payını en az yüzde 50’ye mümkünse yüzde 60’ın üzerine çekmeyi amaçlayan yeni adımlar da açıkladı.

Nasıl Bir Ekonomi’den Şebnem Turhan’ın haberine göre Aran, böyle bir hedeflerinin olmayacağını belirtti. Aran “Çünkü bunun ekonomi için, ülke için yararlı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunun herhangi bir faydası olduğuna inansam zaten gönülden gelerek destek olurum” dedi.

Aran, şöyle devam etti: “Bu durum zorlamayla bir yere vardırılacak olan bir konu değil. Hem altını çizdiğim şey var, müşteri tercihlerine saygılı olmak gerekir dedim. İşte o saygı çerçevesinde biz işimizi teknik olarak yapıyoruz onun sonuçları neyse de onun sonuçlarına katlanıyoruz.”

Aran, bu sonucu değiştirmek için İş Bankası’nın yanlış bir adım atmayacağını, yanlış bir adım atıldığını gördüğünde de uyaracağını söyledi: “Çünkü o yanlış adımdan çekindiğim için o uyarıyı yapıyorum. Mesaj çok netti arkasında duruyorum ama biz banka olarak herhangi bir aksiyon almıyoruz” dedi.

Aran, geçen ay uzun vadeli ve düşük faizli tahvil tutma zorunluluğunun bankaları riske açık hale getirdiğini belirterek serbest piyasa ekonomisi koşullarına dönülmesini istemişti. Bankaların ekonomi modelini baltalayan aktörler gibi gösterilmesine de isyan ettiğini söylemişti.