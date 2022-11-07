İsviçre’de ‘işçisizlik’ alarmı: 20 yılın zirvesinde

İsviçre hükümeti, ülkede 20 senedir ilk kez açık iş pozisyonu sayısının işsiz sayısını geçtiği bildirildi.

Ülkenin en büyük işveren şirketi Migros durumun önümüzdeki yıllarda daha kötüye gitmesini beklediklerine dikkat çekti.

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İsviçre hükümeti yaklaşık 20 yıldır verilerin toplandığı dönemde ilk kez açık iş pozisyonu sayısının işsiz sayısını geçtiğini bildirdi.

Resmi rakamlara göre İsviçre’nin mevsimsel etkilerden arındırılmış eylül enflasyonu yüzde 2,1 ile sabit kaldı. Bu rakam Avrupa genelinde Norveç’in arkasında ikinci en düşük rakam olarak öne çıkıyor.

Çalışan açığının sadece beyaz yakalarla sınırlı kalmaması, 97 bin 500 çalışandan dört üçü mavi yakalı olan Migros’un özellikle zorluk çekmesine neden oluyor.

Şirketin soruna çare bulmak amacıyla önümüzdeki dönemde şu anda 64 olan emeklilik yaşını gözden geçirebileceği değerlendiriliyor.

Migros, ülkenin şiddetli bir işgücü açığı yaşadığını ve ileride daha fazla işçinin emekli olmasıyla durumun daha da kötüye gideceğini bildirdi.

BloombergHT’nin haberine göre Migros İnsan Kaynakları Müdürü Reto Parolini, “Her pozisyonda çalışan açığı yaşıyoruz. Daha önce hiç bu kadar çok meslek etkilenmemişti” dedi.

Parolini ayrıca, şirkette hâlihazırda 1895 açık pozisyon bulunduğunu, mavi yakalı çalışan açığının gelecek yıllarda daha da kötüye gideceğini ve şirketin çalışanlarının dörtte üçünün mavi yakalı olduğunu belirtti.