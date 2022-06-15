Uçuşa kapatılan İsviçre hava sahası yeniden açıldı

Bu sabah erken saatlerde kapatılan İsviçre’nin hava sahası yeniden açıldı.

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Hava trafiği kontrol hizmeti sunan ‘Skyguide’daki bilgisayarların çökmesi nedeniyle İsviçre’ye giden ve oradan kalkan uçuşlar iptal edilmiş, hava sahası kapatılmıştı.

Cenevre’deki havalimanı, yerel saatle 11:00’e (TSİ 13:00) kadar uçuşların durdurulduğunu açıklamış, Zürih kentindeki havalimanının açıklamasında yolcuların check-in işlemlerinin sürdüğü ancak uçuşların öğleden önce yapılmayacağı belirtilmişti. Ülkedeki havalimanlarına inmesi planan bazı uçaklar İtalya’daki havalimanlarına yönlendirilmişti.

Basel-Mulhouse Havalimanı’ndaki uçuşlarsa, Basel İsviçre sınırlarında olsa da havalimanı Fransa’nın hava trafik kontrol sistemiyle işletildiği için devam etmişti.

Skyguide, bu sabahın ilk saatlerinde bilgisayar sisteminde teknik bir sorun yaşandığını, İsviçre’nin hava sahasının güvenlik endişeleri göz önüne alınarak kapatıldığını açıklamıştı.

Skyguide’ın sözcüsü Vladi Barrosa haber sitesi Tagesanzeiger’e sistemin hacklendiğini düşünmediklerini sorunun bilgisayar donanımında olduğunu düşündüklerini belirterek, “Teknik elemanlarımız halletmek için uğraşıyor” demişti.

Cenevre ve Zürih havalimanları, uçuşların yeniden başladığını duyurdu.