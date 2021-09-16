İsveç’te bir rahip, heteroseksüel çiftlere nikah kıymayı reddediyor

İsveç’te 56 yaşındaki rahip Lars Gardfeldt, kilisenin ayrımcı politikasına karşı koymak için heteroseksüel çiftler arasındaki nikah törenleri talebini reddetme kararı aldı.

Gaypräst i Svenska kyrkan: "Jag vägrar viga heterosexuella par" https://t.co/XXGNS7AVWK — Fria Tider (@friatider) September 15, 2021

Ülkede kilise, 2009 yılından bu yana eşcinsel çiftlerin evlenmelerine izin veriyor. Ancak kurala göre rahipler buna ‘ahlaki olarak karşıt’ görüşlere sahiplerse evlilik talebini geri çevirebiliyor.

LGBTQ+’ların tepkisini çeken bu kuralın kaldırılması için senelerdir mücadele yürütülüyor.

Bu kurala tepkisini göstermek isteyen açık kimlikli gay rahip Lars Gardfeldt ise heteroseksüel evlilik taleplerini reddedip konuya dair farkındalık yaratmaya çalışıyor: ”İki yetişkin insanın evlilik talebini reddetmenin ne kadar saçma bir durum olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Evlilikleri reddetmek beni de üzüyor ancak kiliseyi teolojik ve ahlaki açıdan kınamak için elimden gelen şey şu an bu.”

Gardfeldt, kilise içindeki homofobiyle mücadele etmenin en iyi yolunun, eşcinsel karşıtı rahipleri işe almayı reddetmek olduğuna inanıyor. Bunun yapılabilmesinin tek yolu ise piskoposların katı bir yaklaşım benimsemesi.

Rahibin bu hamlesi, 19 Eylül’deki kilise seçimleri öncesinde üst düzey yöneticiler üzerindeki baskıyı arttırdı.

5,8 milyon üyesi olan İsveç Kilisesi, 2009’da Eva Bruune’u Stockholm Piskoposu olarak kutsayarak onu dünyanın ilk açık lezbiyen piskoposu yapmıştı. Kilise, aynı yıl eşcinsel evliliklere izin verilmesi yönünde desteğini de bildirmişti.