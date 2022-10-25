İsveçli arkeologlar 17’nci yüzyılda yapılan savaş gemisinin enkazını buldu

İsveçli deniz arkeologları, 17’nci yüzyılda yapılan savaş gemisinin enkazını buldu. Bu geminin ilk seferinde batan ‘Vasa’ adlı 69 metrelik savaş gemisinin kardeş gemisi olduğu açıklandı.

Fotoğraf: Jim Hansson

İsveç’te batık gemilerin sergilendiği müze, ‘Applet’ adlı savaş gemisinin 1629’da, Vasa’yı yapan tersane tarafından üretildiğini açıkladı.

Başkent Stockholm’ün yakınlarındaki Vaxholm Adası açıklarında batan ve enkazı yüz yıllardır kayıp gemiyi bulan arkeologlardan Jim Hansson çok heyecanlandıklarını söyledi: ”Enkazın Vasa’ya ne kadar benzediğini görünce nabzımız hızlı atmaya başladı. Vasa’nın kardeş gemilerinden biri olacağını düşündük.”

Müzede görevli deniz arkeologlarından Hansson ve arkadaşları enkazı Aralık 2021’de buldu. Geminin yan kısımlarının bir kısmı düşerken, gövde alt güverteye kadar korunmuştu. İnceleme sonucunda buldukları enkazın İsveç Donanması’nın savaş gemilerinden Applet’e ait olduğu belirlendi.

Bir İsveç kralının adını taşıyan Vasa’nın enkazı 1950’lerde bulunmuş 1961’de denizden çıkarılmıştı. Stockholm’deki Vasa Müzesi’nde sergileniyor.