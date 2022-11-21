İsveç’in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın olduğu görüntüler yansıtılması gerekçesiyle İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak kınandı.

Fotoğraf: AA

Sosyal medyadaki görüntülere göre büyükelçilik binasına Erdoğan’ın fotoğrafının LGBTİ+ bayrağı ve IŞİD bayrağına kurgulandığı bir görsel ve ölen PKK’lıların fotoğrafı yansıtıldı.

Olayın ardından Dışişleri Bakanlığı’na çağırılan Herrström’e Türkiye’nin eylemi kınadığı ve olayın soruşturulması talebi iletildi.

Herrström’e eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü muhtırada kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması beklentileri aktarıldı.