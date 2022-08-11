İsveç, Türkiye’nin ‘dolandırıcılık’tan aradığı kişiyi teslim edecek

İsveç, Türkiye’nin ‘dolandırıcılık’ suçundan kırmızı bültenle aradığı bir kişiyi iade etme kararı aldı.

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Ülkenin devlet televizyonu SVT’nin haberine göre, Türkiye’nin ‘dolandırıcılık’ suçundan kırmızı bültenle aradığı 35 yaşındaki bir kişinin Türkiye’ye iade edilmesine karar verdiği belirtildi.

Yargıtayın kararını değerlendiren İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson, bunun ‘rutin bir durum’ olduğuna işaret etti: “Söz konusu kişi Türk vatandaşıdır ve 2013 ve 2016 yıllarında Türkiye’de dolandırıcılık suçlarından hüküm giymiştir. İade talebi geçen yıl alınmıştır. Yüksek Mahkeme konuyu her zamanki gibi inceledi ve iadenin cezanın infazı için hiçbir engel olmadığı sonucuna vardı.”

AA’nın aktardığına göre 2011’den beri İsveç’te yaşayan ve bu süre içinde sığınma başvurusu da bulunan kişinin, dolandırıcılıktan Türkiye’de 14 yıl hapis cezası bulunduğu kaydedildi.