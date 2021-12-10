İsveç, Bolmen’i tuvalet fırçası sananlara seslendi

Ingatorp, Bolmen, Toftan, Ektorp… IKEA ile masa çöp kutusu, tuvalet fırçası ve koltuk olarak hayatımıza giren bu kelimeler aslında İsveç’te turistik destinasyonların adı. Ve İsveç turizm kurulu bunu dünyaya duyurmak istiyor.

Fotoğraf: Visit Sweden

Hemen hemen her evde en az bir tanesini bulabileceğiniz ‘garip‘ isimli IKEA ürünleri aslında İsveç için çok daha fazlası.

Örneğin tuvalet fırçası, adını İsveç’in güneyinde Smaland bölgesindeki ağaçlarla çevrili Bolmen gölünden alıyor. Çöp kutusu Dalarna bölgesinde bir başka güzel göl. Misterhult ev halkı için bambu abajur anlamına gelse de aslında bir takımada. Ünlü raf Kallax ringa balığıyla ünlü bir sahil kasabası…

Ancak bu isimler IKEA ile öylesine özdeşlemiş ki kelimelerle yapılan Google araması sonuçlarında öncelikli olarak İsveç’teki bu yerler değil, ürünler çıkıyor.

Discover the Originals (Orijinallerini keşfet) isimli kampanya bu destinasyonları onlar kadar ikonik olması umuduyla 21 popüler IKEA ürünü adaşlarıyla buluşturuyor.

Visit Sweden Pazarlama Müdürü Nils Perrson IKEA’yı çekemezlik gibi bir durum söz konusu olmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “IKEA ile gurur duyuyoruz. Bir bakıma ürünleri için ödünç aldıkları isimlerle İsveç’teki yerlerin dünyaca tanınmasını sağladılar. Ancak artık ürün isimlerinin arkasındaki orjinalleri göstermemizin zamanı geldi.”

Kampanya için Bolmen gölünün kıyısına bir billboard yerleştirilmiş: Bolmen’e hoş geldiniz: IKEA tuvalet fırçasından çok daha fazlası.

Yerel meclis üyesi Magnus Gunnarsson kasaba halkının kampanyadan çok memnun olduğunu belirterek “IKEA’nın güzel gölümüzün adını bir ürüne vermesini takdir ediyoruz. Ama şimdi dünyaya Bolmen’in tuvaletinizi temizlemek için kullandığınız bir eşyadan çok daha fazlası olduğunu göstermek istiyoruz” dedi.

İsveç’in IKEA ürünü sanılan diğer doğal güzelliklerini buradan inceleyebilirsiniz.