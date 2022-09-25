İstifa eden Zafer Partisi kurucusu: Özdağ’ın adamları beni ve arkadaşımı darbetti

Zafer Partisi Kurucular Kurulu üyesi Soner Çam, partinin genel başkanı Ümit Özdağ’ın kendisini ve arkadaşını dövdürdüğünü iddia etti.
Çam, Twitter hesabından, kurucular kurulu ve parti üyeliğinden istifa ettiğini ve 20 kişi tarafından arkadaşıyla dövüldüğünü duyurdu.
Çam, azmettireninse Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olduğunu öne sürdü.
Çam, ayrıca dövülen arkadaşının fotoğrafını paylaştı.
Zafer Partisi Teşkilatlardan Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak’sa, Çam’ın ‘FETÖ’yü öven paylaşımlarının ortaya çıkması sebebiyle‘ ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini dile getirdi. Çolak, Çam’ın ‘terbiye sınırlarını aşan konuşmalar’ yaptığından dolayı toplantı salonundan çıkarıldığını söyledi.