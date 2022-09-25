İstifa eden Zafer Partisi kurucusu: Özdağ’ın adamları beni ve arkadaşımı darbetti

Zafer Partisi Kurucular Kurulu üyesi Soner Çam, partinin genel başkanı Ümit Özdağ’ın kendisini ve arkadaşını dövdürdüğünü iddia etti.

Fotoğraf: Soner Çam/Diken

Çam, Twitter hesabından, kurucular kurulu ve parti üyeliğinden istifa ettiğini ve 20 kişi tarafından arkadaşıyla dövüldüğünü duyurdu.

Çam, azmettireninse Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olduğunu öne sürdü.

Çam, ayrıca dövülen arkadaşının fotoğrafını paylaştı.

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden ve Parti üyeliğinden istifa ettim.Türkiye Cumhuriyeti Devletine baş kaldıran @umitozdag azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler.#ZaferPartisi pic.twitter.com/MtIdP6T97T — Soner ÇAM (@Sonercamtrainer) September 25, 2022

Zafer Partisi Teşkilatlardan Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak’sa, Çam’ın ‘FETÖ’yü öven paylaşımlarının ortaya çıkması sebebiyle‘ ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini dile getirdi. Çolak, Çam’ın ‘terbiye sınırlarını aşan konuşmalar’ yaptığından dolayı toplantı salonundan çıkarıldığını söyledi.