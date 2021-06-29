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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’un üç ilçesinde 16 saat su kesintisi

İSKİ yarın Sultanbeyli, Sancaktepe ve Maltepe ilçelerinde 16 saat sürecek su kesintisi yapılacağını duyurdu.

İSKİ’nin açıklamasında, Sultanbeyli Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi’ndeki isale hattı deplase bağlantılarında çalışma yapılacağı kaydedilerek Sultanbeyli’nin bütün mahalleleri, Sancaktepe’nin Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri ile Maltepe’nin Büyükbakkalköy Mahallesi’nde su kesintisi yaşanacağı ifade edildi. 


Su kesintisi yarın saat 10:00’da başlayıp perşembe saat 02:00’ye kadar sürecek.

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