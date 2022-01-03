İstanbul’un üç ilçesinde 12 saat su yok

İSKİ yarın (4 Ocak) İstanbul’un üç ilçesinde suyun kesileceğini duyurdu.
Duyuruda Sarayburnu-Beşiktaş-Sarıyer 900 mm çaplı isale hattında zorunlu deplase bağlantı çalışmaları nedeniyle 10:00 ile 22:00 saatleri arasında Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinin bazı mahallerinde su verilemeyeceği belirtildi.
Suların kesileceği mahalleler şöyle:
Beyoğlu’nda Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu; Beşiktaş’ta Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız; Şişli’de Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy.