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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’un üç ilçesinde 12 saat su yok

İSKİ yarın (4 Ocak) İstanbul’un üç ilçesinde suyun kesileceğini duyurdu.

Duyuruda Sarayburnu-Beşiktaş-Sarıyer 900 mm çaplı isale hattında zorunlu deplase bağlantı çalışmaları nedeniyle 10:00 ile 22:00 saatleri arasında Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinin bazı mahallerinde su verilemeyeceği belirtildi.


Suların kesileceği mahalleler şöyle:

Beyoğlu’nda Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu; Beşiktaş’ta Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız; Şişli’de Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy.

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