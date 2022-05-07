İstanbul’u ‘çekenlerin’ yarışması

‘212 Photography Istanbul’ festivali kapsamında yapılan uluslararası fotoğraf yarışması için başvurular 23 Mayıs’ta başlıyor. Kazanan 5 bin euro ile ödüllendirilecek.

Fotoğraf: 212 Photography

Bu yıl beşinci kere düzenlenen fotoğraf festivali 212 Photography Istanbul bünyesindeki yarışma için son başvuru tarihi 16 Eylül. Jürinin değerlendirmesinden sonra yapılacak seçki, 6-16 2022 Ekim tarihlerindeki fotoğraf festivalinde sergilenecek.

Geçen yılın kazanan Bas Losekool

Yarışmanın bu yılki jürisinde Unseen Amsterdam Direktörü Roderick van der Lee, fotoğrafçı Ahmet Sel, sanatçı, tasarımcı ve küratör Erik Kessels, British Journal of Photography (1854 Media) Yayın Direktörü Izabela Radwanska Zhang gibi uluslararası isimler var.

Fotoğraf etrafındaki diyalogu çeşitlendirmeyi hedefleyen yarışma her yaştan amatör ve profesyonel fotoğrafçının katılımına açık.