İstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda 293 kişiye tutuklama

İstanbul’da 32 ilçede eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 367 şüpheliden 293’ü tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 27 Eylül’de 32 ilçede eş zamanlı, ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ kapsamında gözaltına alınan 367 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 367 şüpheliden 293’ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Düzenlenen operasyonda 1050 ekip otosu, dört bin 617 personel, 25 narkotik dedektör köpeği, iki helikopter ve 2 insansız hava aracı katılmış; aramalarda 54 kilogram beş gram sentetik kannabinoid bonzai, 28 kilogram 996 gram esrar, altı kilogram 810 gram metamfetamin, 37 bin 745 ekztasi, 14 tabanca, yedi pompalı tüfek, üç kurusıkı tabanca ve 214 fişek ele geçirilmişti.