İstanbul’daki Kuran kursunda 73 çocuk yemekten zehirlendi

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesindeki Kuran kursunda 73 çocuk yemekten zehirlendi.

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Anadolu Ajansı’nın (AA) aktardığına göre, ilçede bulunan bir caminin yaz Kuran kursunda eğitim gören 73 çocuk, yemek yedikten sonra rahatsızlandı.

Zehirlendikleri düşünülen çocuklar, Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Gıda zehirlenmesi teşhisi konan çocuklar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kursa yemek getiren şirketle ilgili inceleme başlatıldı. Kurs hakkındaysa herhangi bir inceleme yapılıp yapılmadığıysa haberde yer almadı.