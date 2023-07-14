Bolu’daki su zehirlenmesi: Beş görevlinin hapsi istendi

Bolu’nun Yuva köyünde geçen yıl aralarında çocukların da bulunduğu 148 kişinin etkilendiği içme suyu kaynaklı zehirlenmelere ilişkin görevlilerin üçünün 15’er, ikisininse birer yıla kadar hapsi istendi.

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Yuva köyünde geçen yıl temmuzda Kurban Bayramı’nın ardından içme suyundan kaynaklı kusma ve bulantı şikayetiyle aralarında çocukların da bulunduğu 148 kişi hastanelere başvurmuş, bir kişi yaşamını yitirirken, 147’si taburcu edilmişti.

Ankara’da çeşitli hastanelere nakledilen bazı hastalara, kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) tanısı konulmuştu.

Eyüp Ertem’in şebeke suyunda tespit edilen ‘koli basili’ bakterisinden kaynaklanan enfeksiyona bağlı yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Bolu savcılığı tarafından beş sanık hakkında hazırlanan iddianame, Bolu 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Olayda yaşamını yitiren Eyüp Ertem’in ailesi ile toplam 86 müştekinin yer aldığı davanın iddianamesinde, otopsi ve hastane raporlarına göre Ertem’in ölümünün, E. Coli enfeksiyonuna bağlı ‘invaziv enterokolit, sepsis, septik şok, tipik hemolitik üremik sendrom ile gelişen komplikasyonlar sonucu’ meydana geldiğinin belirlendiği anlatıldı.

Çaydurt su deposunun yılda en az iki kez usulüne uygun şekilde temizlenmesi, dezenfekte edilmesi ve standartlar çerçevesinde klorlama yapılması halinde salgına neden olan bakterilerin öldürülmesinin mümkün olacağı vurgulanan iddianamede, 2003’te gömülü şekilde yapıldığı için temizlenemeyen depo yerine erişimi ve temizliği kolay yapı inşa edilmesi, deponun, sondaj kuyusu, maslakları ve çevresinin yılda en az iki kez temizlenip dezenfekte edilmesi, kuyu ve maslakların kilitli tutularak yabani hayvanların girişi ile kötü niyetli kişilerin ulaşımının engellenmesi ve klor cihazının kesintisiz çalışmasının sağlanması halinde salgının gerçekleşmesinin beklenmediği ifade edildi.

Denetleme ve önlem almama

İddianamede, İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A’nın ‘köy içme suyu tesislerinde kaptaj, maslak, depo gibi sanat yapılarının yılda en az iki kez (ilkbahar ve sonbahar) olmak üzere temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi çalışmalarını denetleme görevini ihmal ettiği’nin tespit edildiği aktarılarak, olay tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B’nin de Yuva köyünde uzun süredir uygunsuz çıkan su analiz sonuçlarını İl Özel İdaresi’ne yazı ile bildirmekle yetindiği, bu sonuçların halk sağlığı yönünden tehlike arz ettiği, her an hastalıklara neden olma, salgına dönüşme riski bulunduğu halde insan sağlığını korumak amacıyla ve salgın oluşmasını engellemek için başka önlemler almadığı, ayrıca iki aşamalı analiz sonuçları 8 Temmuz 2022’de alınan su örneğinin uygunsuz olduğunu gördüğü halde girişimde bulunmadığı kaydedildi.

İddianamede, köy muhtarı M.E’ninse ‘köy içme sularının bakımı, onarımı, korunması ile sanat yapılarının yılda en az iki defa temizlenip dezenfekte edilmesi, klorlama cihazlarının çalışır durumda tutulması’ görevini yerine getirmediği için kusurlu bulunduğu belirtildi.

İddianamede, sanıklar M.A.A, Ü.B. ve M.E. hakkında ‘taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan ikişer yıldan 15’er yıla kadar, B.K. ve F.İ. hakkında ise ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan üçer aydan birer yıla kadar hapis cezası isteniyor.