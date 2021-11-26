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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da yüz binlerce sahte ilaç bulundu

İstanbul’daki sahte ilaç operasyonu kapsamında, yüz binlerce sahte Covid-19 ilacı bulundu.

Fotoğraf: DHA

Polis, sahte ilaçların gecekonduların bulunduğu bir mahallede kiralanan depolarda saklandığını, kuryelerle ülke geneline dağıtıldığını belirledi. Altı adrese düzenlenen operasyonlarda, beş kişi gözaltına alındı.


Adreslerdeki aramada, 450 bin adet Covid-19 tedavisinde kullanılan tablet ve 500 bin bin Covid-19 ilacının yanı sıra, evcil hayvan, vitamin, kanser tedavisi, şeker hastalığı, steroid ve cinsel güç artırma ilaçları bulundu.

500 bin adet ilaç ambalaj ve malzemeleri, 150 litre ilaç yapımında kullanılan kimyasal madde ve bir av tüfeği de ele geçirildi.

Şüphelilerin kendilerini korumak adına özel tasarlanmış elbiseler giyerek sahte ilaç ürettikleri belirlenirken, çeşitli sağlık kuruluşları ve ilaç firma bilgilerini kullanarak sahte sertifika ve prospektüs düzenlendiği tespit edildi.

Üretilen ilaçlara yasal bir zemin oluşturmak için barkod okuma sistemi üzerinden kontrol edildiğinde ürünlerin orijinal ilaç firmasının internet sitesine yönlendirildiği de ortaya çıktı.

Gözaltına alınan beş kişiden ikisi adliyeye sevk edilirken, diğerlerinin emniyetteki işleri sürüyor. Bir kişi aranıyor.

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