İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da yarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri nedeniyle Beyoğlu ve Maltepe’de bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre saat 06:00’dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Beyoğlu

Beyoğlu’nda Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak-Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi-Zambak Sokak-Meşelik Sokak, Yeni Çarşı Caddesi-Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescit Caddesi-Meşrutiyet Caddesi-Hamalbaşı Caddesi-Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi-Ensiz Sokak trafiğe kapatılacak.

Bu caddeler arasında yer alan İnönü Caddesi’yle Mete Caddesi ise sorumlu il emniyet müdür yardımcısınca değerlendirilerek trafiğe açılabilecek.

Bu cadde ve sokaklara alternatif olarak, Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğazkesen Caddesi, Defterdar Yokuşu ve Kemeraltı Caddesi güzergah olarak kullanılabilecek.

Maltepe

Maltepe’de ise Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu), Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapalı olacak.

D-100 kara yolu ve Maltepe Bağdat Caddesi ise kapatılan yollara alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.