İstanbul’da vapurda bir çocuğun saçlarını yakan kişi serbest bırakıldı

İstanbul’da Şehir Hatları’na ait vapurdaki bir çocuğun saçlarını yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Arşiv (AA)

AA’nın aktardığına göre 9 Eylül’de Sarıyer-Beykoz arasında hizmet veren vapurda bulunan N.Ç. (52), yanında taşıdığı çakmakla yolcu koltuğunda oturan 14 yaşındaki M.E.A.’nın saçını yaktı.

Bunun üzerine aralarında arbede çıkan N.Ç. ile M.E.A., polis merkezine götürüldü.

Şüpheli N.Ç., emniyetteki ifadesinde ‘daha önce uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını, psikolojisinin bozuk olduğu ve kullanması gereken ilaçlarını almadığından dolayı kendisine hakim olamayıp olayı yaptığını’ söyledi.

​​​​​​​Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı vapurun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin çakmakla çocuğun saçını yakması ve ardından ikili arasında yaşanan arbede yer alıyor.