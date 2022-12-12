İstanbul’da vapur seferlerine lodos engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, altı ili (Antalya, Isparta, Burdur, Samsun, Ordu ve Sinop) ‘sarı kod’la uyardı. Bu illerde sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Günlük değerlendirme raporu şöyle: ”Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı […]