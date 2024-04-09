İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 2’lere düştü

İstanbul’da yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğu tatilde il dışına çıkınca trafik yoğunluğu haritası ‘yeşile’ boyandı.

Dokuz günlük Ramazan Bayramı’nı fırsat bilen vatandaşlar cumadan itibaren il dışına çıkmaya başladı.

İstanbul’da yaşayanların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen trafik yoğunluğu bu nedenle yok denecek kadar azaldı.

Anadolu Yakası yüzde 2’ye kadar düştü

İBB Trafik Yoğunluk Haritası’na göre kentte trafik yoğunluğu saat 10.30 itibarıyla yüzde 6’lara kadar düştü. Yoğunluğun, Anadolu Yakası’nda yüzde 2, Avrupa Yakası’ndaysa yüzde 9 olduğu görüldü.

Normal günlerde hafta içi sabah ve akşam saatlerinde, hafta sonlarıysa öğle saatlerinde trafik yoğunluğu nedeniyle yol haritası büyük ölçüde kırmızı, hatta kimi zaman bordo renk oluyordu.