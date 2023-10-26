İstanbul’da toplu ulaşımda kredi kartıyla ödemede fark kaldırıldı

İstanbul’da toplu ulaşım araçlarında kredi ya da banka kartıyla alınan bilet fiyatları yüzde 33,33 oranında indirildi.

Yeni tarife, 1 Kasım 2023’ten itibaren geçerli.

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İstanbulkart’ı bulunmayanların kullandığı kredi ya da banka kartıyla ödemelerde fiyat farkı alınması eleştirilmişti.

Bugün alınan kararla Sınırlı Kullanımlı Bilet (Birgeç, Üçgeç, Beşgeç) SMS, Web ve QR fiyat tarifelerinde yüzde 33,33 oranında indirime gidildi.

Bu değişiklikle birlikte 30 lira olan tek geçişlik bilet ücreti 20 liraya, 50 lira olan iki geçişlik ücret 38 liraya, 80 liralık üç geçişlik bilet 60 liraya düşürüldü.

Marmaray’da da 80 lira olan tek geçişlik ücret 60 liraya çekildi.