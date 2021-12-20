İstanbul’da tarihi eser operasyonu: 4 bin 500 parça sikke ve obje bulundu

İstanbul’da düzenlenen operasyonda 4 bin 508 parça tarihi eser bulundu.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre polis, kaçak yollarla tarihi eser toplayan, satan ve yurt dışına çıkarmaya çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Fatih ve Gaziosmanpaşa ilçelerindeki iki adreste tarihi eser değeri taşıyan objelerin bulunduğu bilgisi üzerine adreslere 18 Aralık’ta baskın düzenledi.

Adreslerde, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen bronz ve gümüş 635 adet sikke, milattan önce 2000 yılına ait pişmiş toprak kil tabletler, Türk-İslam geleneği ve motifleriyle bezenmiş, şekil verilmiş mimari nitelikli mozaik ve mozaik parçaları ile Roma-Bizans dönemlerine tarihlendiği düşünülen üzerinde çeşitli figürlerin bulunduğu ikon ve ikonalar bulunan tablolar, kolye ucu, kemer tokaları, süs eşyaları, çeşitli muhtelif formlarda ve nitelikte metal objeler olmak üzere toplamda 4 bin 508 adet sikke ve objeler bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan üç şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince adli işlem yapıldığı öğrenildi.