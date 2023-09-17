İstanbul Eyüpsultan’da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda altın yazma Tevrat ele geçirildi, gözaltına alınan beş şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda altın yazma Tevrat ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, bazı şüphelilerin yasa dışı yollarla ele geçirdikleri, Bizans dönemine ait altın yazma olduğu değerlendirilen Tevrat’ı iki milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıklarını tespit etti.

Şüphelilerin tarihi eseri satmak için ilçedeki bir kafede alıcılarla buluşulacağının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, altın yazma Tevrat ele geçirilirken, M.S, A.E, T.Ş, E.B. ile Z.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Tevrat ise incelenmek üzere Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına gönderildi.