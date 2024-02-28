İstanbul’da sis

İstanbul’un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.

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Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan sis İstanbul Boğazı’nın kuzey bölgeleriyle Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri çevresinde yoğun şekilde etkisini gösteriyor.

Özellikle boğaz çevresinde görüş mesafesini düşüren sis 15 Temmuz Köprüsü civarında da etkili oluyor.

Esenyurt, Büyükçekmece, Sultangazi ve Ümraniye’de yer yer etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı.

Şehir Hatları seferlerinde herhangi bir iptal yapılmazken, İstanbul Trafik uygulamasına göre saat 09:05 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.

Sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı bazı uçuşlarda gecikmeler yaşanıyor.