İstanbul’da sanal kumar oynayan 30 kişiye para cezası

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde sanal kumar oynayan 30 kişiye 54 bin 570 lira ceza uygulandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 8 Eylül’de, ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve kumar oynamak” suçuyla ilgili Merkez Mahallesi’ndeki iş hanında bulunan mekanı denetledi.

37 kişinin bulunduğu işyerinde 30 şüphelinin bilgisayar masasında oturduğu ve bilgisayarlarda sanal kumar oynadıkları, mekanın bulunduğu binanın giriş ve çıkışlarının izlendiği, binadaki asansörün uzaktan bilgisayarla kontrol edildiği belirlendi.

Aramalarda bulunan 59 dizüstü bilgisayar, 15 bilgisayar kasası, 16 bilgisayar monitörü, beş ‘çarkıfelek’ diye tabir edilen kumar makinesi, iki internet dağıtım cihazı, bir LCD televizyon ve bir POS cihazına el kondu.

Kumar oynadıkları tespit edilen 30 kişiye bin 819’ar lira cezai işlem uygulandı. İşyeri sorumlusu hakkında da adli işlem başlatıldı. Ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.