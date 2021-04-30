İstanbul’da saldırıya uğrayan bir veteriner beyin kanaması geçirdi

İstanbul Veteriner Hekimler Odası’nın (İVHO) duyurduğuna göre dün akşam, hastasından dönerken saldırıya uğrayan bir veteriner beyin kanaması geçirdi. İVHO, 3 Mayıs saat 13.00’a kadar acil olanlar dışında hastalara bakmayacaklarını bildirdi.

Fotoğraf: Pixabay

İVHO, kararı internet sitesindeki açıklamada duyurdu.

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‘Beyin kanaması geçiren Arda Erbudak’ın yoğun bakıma alındığı’ ifade edilen açıklamadı, şunlar kaydedildi: “Meslektaşımız Arda Erdabak 29.04.2021 akşamı hastadan dönerken magandaların şiddetine maruz kalmış, beyin kanaması geçirmiştir. Meslektaşımızın sağlığının bir an önce düzelmesi ve olayın hukuksal boyutu konusunda ailesiyle yakın iletişimimiz devam etmektedir. Saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların hak ettiği cezayı alması için elimizden geleni yapacağımızı bütün meslek camiamızın bilmesini isteriz. Yaşanan bu sağlıkta şiddet olayı konusunda İstanbul Tabip Odası’na da bilgi verilmiş olup, hastane temsilcisi, üyemizin sağlık durumunu yakından takip etmektedir.

Ancak; Tehlikeli bir meslek olan veteriner hekimliğin tüm saldırılar karşısında hukuki korumadan yoksun olması saldırılara adeta davetiye çıkarmaktadır. Hayat kurtarırken kendi hayatlarımızın yitip gitmesine daha yüksek ses çıkarmamız kaçınılmaz olmuştur. Bu amaçla ilk adım olarak 3 Mayıs 2021 Pazartesi saat 13.00’e kadar İstanbul’daki muayenehane, poliklinik ve hastanelerimizde acil olanlar dışında hasta bakmıyoruz. Bu tepkiye ülkemizdeki tüm meslektaşlarımızın tek yürek olarak destek vermesi temennimizdir.

Sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, veteriner hekimlerin de sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmesi için sonuç alıncaya kadar tepkilerimizi devam ettireceğimizi yineliyoruz.”